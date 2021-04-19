Болельщики «Лидса» освистали автобус «Ливерпуля». Видео

В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» проходит матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Ливепруль». Идёт 2-я минута встречи, счёт не открыт — 0:0.
Как сообщает журналист Джеймс Пирс на своей странице в «Твиттере», игроки и тренеры «Ливерпуля» в преддверии этого матча получили неприятную встречу перед въездом на «Элланд Роуд». Автобус мерсисайдцев освистали собравшиеся у территории стадиона болельщики «павлинов», которые также скандировали оскорбления в адрес гостевой команды.
Видео можно посмотреть на странице Джеймса Пирса в "Твиттере".
«Ливерпуль» стал одним из 12 клубов-основателей Европейской Суперлиги. О присоединении к Суперлиге официально также объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико».
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