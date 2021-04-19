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Игроки «Лидса» вышли на разминку перед матчем с «Ливерпулем» в футболках с логотипом ЛЧ

Игроки «Лидса» вышли на разминку перед матчем с «Ливерпулем» в футболках с логотипом ЛЧ
Футбол / Англия 0
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В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» проходит матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Ливепруль». Идёт 2-я минута встречи, счёт не открыт — 0:0.

Футболисты «Лидса» вышли на предматчевую разминку в футболках с логотипом Лиги чемпионов УЕФА и надписями: «Заслужите это» на лицевой стороне и «Футбол для болельщиков» на спине.

Видео разминки футболистов «Лидс Юнайтед» в футболках с логотипом Лиги чемпионов:

«Ливерпуль» стал одним из 12 клубов-основателей Европейской Суперлиги. О присоединении к Суперлиге официально также объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико».

«Ливерпуль» в 31 матче набрал 52 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс» (45) идёт на 10-м месте.

Матч первого круга «Ливерпуль» — «Лидс» состоялся 12 сентября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 4:3.

Болельщики «Лидса» освистали автобус «Ливерпуля». Видео
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