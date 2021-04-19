«Севилья» — о Суперлиге: турнир с участием по приглашению противоречит духу спорта

Испанская «Севилья» опубликовала заявление в связи с созданием европейской Суперлиги.

«Совет директоров ФК «Севилья» хочет публично заявить о категорическом неприятии турнира, основываясь исключительно на экономических параметрах и действиях, выходящих за рамки УЕФА. Соревнование, подобное предложенному, в котором участвуют по приглашению, полностью противоречит духу спорта в целом и традиционному футболу в частности. Такой подход явно конфликтует и с нашим принципом: никогда не сдаваться и ставить всё более амбициозные задачи с идеей преодолевать их на поле изо дня в день.



Кроме того, создание этой Суперлиги нанесёт только вред футболу в целом и остальным командам. В то же время это сильно ударит по обществу и накажет подавляющее большинство настоящих футбольных фанатов, которые останутся без истинной сущности спорта — получения удовольствия от своей команды, от того, что они видят, как она борется за самые высокие цели.

«Севилья» осознаёт, что в некоторых случаях необходимы изменения, подобные тем, которые были сделаны сегодня исполнительным комитетом УЕФА в отношении формата Лиги чемпионов. Мы понимаем, что они обеспечивают прочную основу для всех европейских клубов, но эти изменения всегда должны разрабатываться в рамках обсуждений между членскими ассоциациями, клубами и лигами, без исключения какой-либо группы и с глобальным видением защиты общей экосистемы футбола», — говорится в заявлении «Севильи».