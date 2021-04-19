Садио Мане воспользовался ошибкой обороны «Лидса» и открыл счёт в матче. Видео

В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» проходит матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Идёт 38-я минута встречи, счёт — 1:0 в пользу мерсисайдцев.



На 31-й минуте нападающий гостей Диогу Жота одной длинной передачей отрезал оборону «Лидса», вратарь «павлинов» Иллан Меслье выбежал в поле в попытке подстраховать партнёров, но Трент Александер-Арнольд опередил голкипера и протолкнул мяч на нападающего Садио Мане, который поразил уже пустые ворота.

Видео гола Садио Мане:

Это восьмой гол 28-летнего сенегальца в нынешнем розыгрыше АПЛ.



«Ливерпуль» в 31 матче набрал 52 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс» (45) идёт на 10-м месте.



Матч первого круга «Ливерпуль» — «Лидс» состоялся 12 сентября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 4:3.