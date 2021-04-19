У «Баварии» и «Боруссии» Д есть 30 дней на вступление в Суперлигу

Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» всё ещё могут присоединиться к новому проекту — Европейской Суперлиге. У немецких грандов есть 30 дней на вступление в число участников-основателей нового турнира, сообщает Der Spiegel.
У французского «Пари Сен-Жермен» также есть 14 дней на то, чтобы присоединиться к новому проекту. Соответствующие приглашения в Суперлигу будут направлены клубам в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Боруссия», «Бавария» и «ПСЖ» отказались от участия в Суперлиге.
Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.
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