Юмтити не хочет переходить в «Зенит». Француз ждёт предложений от других клубов

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити не хочет переходить в петербургский «Зенит», сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

Француз не уверен в том, что ему стоит перейти в российский клуб. Юмтити отдаёт приоритет другим клубам и ждёт от них предложений. «Зенит» следит за ситуацией.

Сообщалось, что «Зенит» интересуется Самуэлем Юмтити. В услугах 27-летнего француза также заинтересованы лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».



Юмтити перешёл в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 27-летний защитник в 13 матчах чемпионата Испании (10 — в основном составе) получил шесть жёлтых карточек. В нынешнем сезоне француз успел провести 10 матчей за сине-гранатовых. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.



«Барселона» готова расстаться с Юмтити ближайшим летом. Руководство сине-гранатовых включило Самуэля в список игроков, по которым каталонский клуб готов рассмотреть предложения. Transfermarkt оценивает стоимость французского защитника в € 10 млн.