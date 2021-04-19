Гари Невилл сравнил владельцев «МЮ» с падальщиками на фоне вступления клуба в Суперлигу

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл вновь прокомментировал новости о создании Европейской Суперлиги.



«Я чувствую себя немного соучастником, ведь я оставался довольно лояльным к семье Глейзеров на протяжении многих лет. Я верю в свободный рынок, и всегда думал: „Какая альтернатива Глейзерам? Кто вместо них? Россия, Китай, деньги из государственного бюджета?



Я молчал на том основании, что это всё ещё тот “Манчестер Юнайтед» — мы могли смотреть на то, как доморощенные игроки выступают за клуб, а я мог быть счастливым и грустным в зависимости от результатов. Но у меня был выбор: я всё ещё мог смотреть британский футбол, клубы получали за это хорошие дивиденды. Я мог с этим жить, хоть и не совсем уютно. Но я не могу спокойно жить, наблюдая за тем, как эта семья нападает на каждого футбольного болельщика.



Они перешагнули черту. Они падальщики, и их нужно выгнать из этого «МЮ» и выгнать из этой страны. Мы должны быть вместе. Может быть, уже слишком поздно: найдутся люди в «Манчестер Юнайтед», болельщики с 15-летним стажем, которые скажут, что уже слишком поздно. Никогда не поздно! Мы должны это остановить. Абсолютно необходимо, чтобы мы это сделали.



Мы знаем, что у «Манчестер Юнайтед» много денег. У «Арсенала» много денег, у «Ливерпуля» их ничуть не меньше. Мы можем жить с этим осознанием: всегда найдутся топ-клубы, у которых больше денег, чем у остальных. Но даже в таком случае их может обыграть «Шеффилд Юнайтед» или «Фулхэм». А теперь эти клубы пытаются отнять это, чтобы создать маркетинговый футбол. Ни в коем случае. Этого никогда не случится.



Шесть владельцев этих клубов, надеюсь, сейчас тяжело дышат и чувствуют себя неуютно, а их желудки сводит судорогой. А игроки, которые играют за эти клубы ни в чём не виноваты. Я не могу сидеть здесь и говорить игрокам «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуля», чтобы они объявили забастовку, потому что это было бы неправильно.



Но, ребята, если вы солидарны со мной, то вы можете остановить это. Вы можете мобилизоваться. Юрген Клопп может это остановить, он честный человек. Уле-Гуннар Сульшер может это остановить, он честный человек. Все они могут внести свой вклад в прекращение этого абсурда. И мы должны сейчас собраться вместе, потому что это было поддержано всего лишь шестью богатыми семьями. Они представляют угрозу целостности нашего национального вида спорта. Это должно быть остановлено", — приводит слова Невилла Sky Sports.



О присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико».

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