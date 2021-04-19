«Они предали Серию А». Президент «Торино» — о руководителях «Интера» и «Ювентуса»

Президент «Торино» Урбано Кайро присоединился к группе скептиков в отношении нового турнира — Европейской Суперлиги. Функционер подверг критике генерального директора миланского «Интера» Джузеппе Маротту и президента «Ювентуса» Андреа Аньелли за участие в организации нового проекта.

«Вы не можете продолжать представлять Серию А, потому что вы пытаетесь атаковать жизнь ассоциации. Если Маротта делает подобное, то он должен уйти в отставку и испытывать чувство стыда. То же самое касается и Аньелли.

Похоже, что проект Суперлиги был утвеждён 10 января. Поэтому во время встречи я сказал Аньелли: «Как вы можете прийти сюда, чтобы говорить о единстве, если вы саботировали переговоры со спонсорами, уже участвуя в создании Суперлиги? Как вы можете идти и договариваться о финансировании, когда вы уже являетесь частью Суперлиги? Вот как вы это делаете? Это предательство», — приводит слова Кайро ANSA.

Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе».