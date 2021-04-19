Гендиректор «Аякса» ван дер Сар раскритиковал создание Суперлиги

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар прокомментировал создание европейской Суперлиги.

«Аякс крайне разочарован объявлением о возможном запуске Суперлиги. Мы поддерживаем новый формат Лиги чемпионов, предложенный УЕФА, который была утверждён в понедельник.



В течение нескольких лет я участвовал в обсуждениях нового формата клубных соревнований УЕФА. В прошлом «Аякс» работал с другими организациями над тем, чтобы внести ряд изменений, например, чтобы сделать участие в Лиге чемпионов УЕФА более доступным для клубов.



Мы думали, что нашли решение благодаря «швейцарской» модели, ведь клубы играют большое количество международных матчей. Мы разочарованы внезапным решением, о котором объявили в эти выходные директора некоторых ведущих клубов, в результате чего очень горизонту европейского футбола ждёт очень неопределённый период", — говорится в заявлении ван дер Сара.