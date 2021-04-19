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«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Лидсом» и остаётся вне зоны Лиги чемпионов

«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Лидсом» и остаётся вне зоны Лиги чемпионов
Футбол / Англия 0
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В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоялся матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт был открыт на 31-й минуте — нападающий гостей Диогу Жота одной длинной передачей отрезал оборону «Лидса», вратарь «павлинов» Иллан Меслье выбежал в поле в попытке подстраховать партнёров, но Трент Александер-Арнольд опередил голкипера и протолкнул мяч на нападающего Садио Мане, который поразил уже пустые ворота.

Видео гола Садио Мане

Хозяева отыгрались на 87-й минуте — после подачи углового защитник «павлинов» Диего Льоренте с линии вратарской головой переправил мяч в ворота, поймав Алисона Бекера на противоходе.

Видео гола Диего Льоренте

«Ливерпуль» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (46) — на 10-м месте.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
19 апреля 2021, понедельник. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мане – 31'   1:1 Льоренте – 87'
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