«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Лидсом» и остаётся вне зоны Лиги чемпионов

В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоялся матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась вничью — 1:1.



Счёт был открыт на 31-й минуте — нападающий гостей Диогу Жота одной длинной передачей отрезал оборону «Лидса», вратарь «павлинов» Иллан Меслье выбежал в поле в попытке подстраховать партнёров, но Трент Александер-Арнольд опередил голкипера и протолкнул мяч на нападающего Садио Мане, который поразил уже пустые ворота.

Видео гола Садио Мане

Хозяева отыгрались на 87-й минуте — после подачи углового защитник «павлинов» Диего Льоренте с линии вратарской головой переправил мяч в ворота, поймав Алисона Бекера на противоходе.

Видео гола Диего Льоренте

«Ливерпуль» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (46) — на 10-м месте.