Джикия обратился к болельщикам «Спартака» после разгромного поражения в матче с «Уфой»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам команды после разгромного поражения красно-белых в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:3).
«Для нас важна каждая игра. Мы все живые люди и переживаем, как и наши болельщики, любое поражение. Вчерашний матч особенно болезненно закончился для всех, но мы идём дальше, готовимся к дерби и надеемся достойно завершить этот сезон! Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!» — написал Джикия в «Инстаграме».
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
«Спартак», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (20) — на 14-м месте.
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