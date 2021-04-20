Арбитр Федотов: «Зенит» забил «Краснодару» не по правилам, первый гол надо было отменять

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал ряд эпизодов из матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит» (2:2).

«Игра проходила нормально. На 71-й минуте была непонятная карточка Чернову – грубой игры не было, как и срыва перспективной атаки. Если Иванов такой принципиальный, то стоило показывать жёлтую Кузяеву, который жестом давал арбитру понять, что следует показать карточку сопернику.

На 76-й минуте гол забил «Зенит», но забил его не по правилам: перед моментом с голом был фол на игроке «Краснодара». Игрока «Краснодара» подбили по ноге. Должен был вмешаться VAR, так как Ракицкий тут же отправил мяч в штрафную площадь «Краснодара», потом ошибся Сафонов, и Азмун забил. Следовало вмешаться VAR и назначить фол в пользу «Краснодара», гол следовало отменить – он забит не по правилам. Для Иванова это пропуск фола, а не серьёзная ошибка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.