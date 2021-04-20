«Арсенал» включился в борьбу за Локателли. На игрока также претендуют «Ювентус» и «МС»
Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах итальянского хавбека заинтересован лондонский «Арсенал», информирует Il Resto del Carlino.
Локателли показывает высокий уровень игры, поэтому интерес к нему проявляют и другие европейские топ-клубы. Основными претендентами на Мануэля считаются «Манчестер Сити» и туринский «Ювентус».
Локателли защищает цвета «Сассуоло» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его команда, набрав в 31 туре 46 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в € 35 млн.
Локателли: не исключаю варианта, при котором буду играть за границей
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