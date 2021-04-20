Милнер: идея Суперлиги мне совсем не нравится. Надеюсь, этого не будет

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер выразил мнение о создании европейской Суперлиги.
«Могу высказать только свое личное мнение. Идея Суперлиги мне совсем не нравится. Надеюсь, этого не будет. Система, которая есть сейчас, хорошо работает в течение долгого времени. Это делает её особенной. За последние несколько лет мы заслужили право выиграть Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу. Продукт, который мы делаем сегодня, очень хорош.
Ситуация сложная. Перед игрой фанаты „Лидса“ продемонстрировали свои чувства. Как игроки мы не имеем права голоса, и это кажется немного несправедливым. Всё, что мы можем сделать — попытаться выигрывать матчи», — цитирует Милнера BBC.
Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе».
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