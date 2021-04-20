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Перед матчем «Ливерпуля» над стадионом пролетел самолёт с баннером против Суперлиги

Перед матчем «Ливерпуля» над стадионом пролетел самолёт с баннером против Суперлиги
Футбол / Англия 0
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Перед матчем 32-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» над стадионом «Элланд Роуд» пролетел самолёт с баннером против создания Суперлиги.

На баннере был изображён текст #saynotosuperleague (Скажи «нет» Суперлиге).

Посмотреть фото можно в «твиттере» Squawka News.

Сам матч завершился со счётом 1:1. За «Ливерпуль» забил Садио Мане. В составе «Лидса» отличился Диего Льоренте.

Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.

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