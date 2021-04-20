Перед матчем «Ливерпуля» над стадионом пролетел самолёт с баннером против Суперлиги

Перед матчем 32-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» над стадионом «Элланд Роуд» пролетел самолёт с баннером против создания Суперлиги.
На баннере был изображён текст #saynotosuperleague (Скажи «нет» Суперлиге).
Посмотреть фото можно в «твиттере» Squawka News.
Сам матч завершился со счётом 1:1. За «Ливерпуль» забил Садио Мане. В составе «Лидса» отличился Диего Льоренте.
Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.
- 20 апреля 2021
-
01:24
-
00:59
-
00:57
-
00:46
-
00:27
-
00:15
-
00:14
- 19 апреля 2021
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:34
-
23:33
-
23:23
-
23:19
-
23:11
-
22:49
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:18
-
22:05
-
22:04
-
21:59
-
21:53
-
21:46
-
21:37
-
21:35
-
21:28
-
21:15
-
21:04
-
21:04
-
20:58
-
20:46
-
20:44