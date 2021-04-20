Президент Суперлиги Перес: футбол умрёт к 2024 году с новым форматом УЕФА

Флорентино Перес прокомментировал информацию о возможном отстранении клубов от турниров под эгидой УЕФА за участие в Европейской Суперлиге.
«Игроки могут быть спокойными, потому что этого не произойдёт. Но те, кто управляет монополиями УЕФА, должны быть честны. У УЕФА нет хорошего имиджа, я не хочу упоминать вещи, которые произошли, но это должен быть диалог, а не угрозы. Они представили формат, который никто не понимает, и говорят, что изменения начнутся в 2024 году, но с их форматом футбол умрёт к 2024 году. Есть клубы, которые потеряли сотни миллионов», — приводит слова Переса Marca.
Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.
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