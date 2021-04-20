«Тоттенхэм» предложил Маурицио Сарри возглавить клуб со следующего сезона
«Тоттенхэм Хотспур» связался с агентом Маурицио Сарри, чтобы предложить ему пост главного тренера клуба после отставки Жозе Моуринью, сообщает Football Italia.
По данным источника лондонский клуб предложил Сарри возглавить клуб со следующего сезона.
62-летний Сарри остаётся без работы после ухода из «Ювентуса» в августе прошлого года. Под его руководством туринцы стали победителями Серии А сезона-2019/2020.
Моуринью возглавлял «Тоттенхэм» осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальского специалиста коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда недавно вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому «Динамо».
Президент «Тоттенхэма» прокомментировал отставку Жозе Моуринью
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