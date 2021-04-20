Флорентино Перес: гарантирую, что игроки Суперлиги не будут отстранены от Евро-2020 и ЧМ

Флорентино Перес, официально ставший президентом европейской Суперлиги, заявил, что игроки клубов-участников турнира не получат отстранения от международных турниров, несмотря на заявления от ФИФА и УЕФА.

«Игроки всех клубов Суперлиги не будут отстранены от Евро-2020 и чемпионата мира. Я это гарантирую. Они могут быть в этом уверены на 100%. Клубы Суперлиги не будут исключены и из национальных лиг», — цитирует Переса журналист Николо Скира в «Твиттере».

Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Команды-основатели поделят между собой единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.