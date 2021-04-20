Флорентино Перес: гарантирую, что игроки Суперлиги не будут отстранены от Евро-2020 и ЧМ

Флорентино Перес, официально ставший президентом европейской Суперлиги, заявил, что игроки клубов-участников турнира не получат отстранения от международных турниров, несмотря на заявления от ФИФА и УЕФА.
«Игроки всех клубов Суперлиги не будут отстранены от Евро-2020 и чемпионата мира. Я это гарантирую. Они могут быть в этом уверены на 100%. Клубы Суперлиги не будут исключены и из национальных лиг», — цитирует Переса журналист Николо Скира в «Твиттере».
Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Команды-основатели поделят между собой единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.
- 20 апреля 2021
-
07:37
-
06:14
-
03:57
-
03:24
-
03:02
-
02:26
-
02:08
-
01:42
-
01:24
-
00:59
-
00:57
-
00:46
-
00:27
-
00:15
-
00:14
- 19 апреля 2021
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:34
-
23:33
-
23:23
-
23:19
-
23:11
-
22:49
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:18
-
22:05
-
22:04
-
21:59
-
21:53
-
21:46
-
21:37