Стало известно, кто может заменить Аньелли на посту главы Ассоциации европейских клубов

Стал известен кандидат на вакантную должность главы Ассоциации европейских клубов, обязанности которой ранее исполнял президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, занявший пост вице-президента созданной европейской Суперлиги.



«Президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге может заменить Андреа Аньелли на посту главы Ассоциации европейских клубов», — сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».



Аньелли занимал пост руководителя Ассоциации европейских клубов с 2017 года. Сообщалось, что ECA также покинули все 12 клубов-основателей европейской Суперлиги.



Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом европейской Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале». Аньелли наряду с Джоэлем Глейзером из «Манчестер Юнайтед» стал вице-президентом нового турнира.

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