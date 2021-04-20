Жозе Моуринью — на вопрос о справедливости своего увольнения: я ничего не скажу

Португальский тренер Жозе Моуринью отказался ответить на вопрос о том, считает ли он своё увольнение из «Тоттенхэм Хотспур» справедливым. О его отставке было объявлено вчера, 19 апреля.
«Вы меня знаете. Я ничего не скажу», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
На вопрос о том, будет ли пауза в его тренерской карьере долгой, Жозе ответил: «В этом нет необходимости. Мне не нужна пауза, чтобы перезарядить батарейки. Я всегда в футболе».
Моуринью возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальского специалиста коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда недавно вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому «Динамо».
Видеообзор матча «Эвертон» — «Тоттенхэм».
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