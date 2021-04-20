Клопп: хотел бы, чтобы Гари Невилл оказался не там, где больше всего денег

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал высказывания экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла, жёстко раскритиковавшего мерсисайдцев за вступление в Европейскую Суперлигу.



«Я принимаю любую критику, если мы плохо играем, и чувствую ответственность за подобные вещи, как и футболисты. Но этот случай не имеет никакого отношения к игре. Теперь люди пишут статьи о том, что нужно сделать с нашим клубом. Когда мы приехали сюда, фанаты начали кричать на нас. Во время прогулки по городу на нас также кричали. Нужно быть аккуратнее в высказываниях. Мы тоже люди. И мы тоже узнали обо всём вчера, как и вы. Это эмоциональная ситуация.



Гари Невилл говорит о нашем гимне. Такого не должно быть. У нас есть право петь этот гимн, он наш, а не его. Он в любом случае не понимает этого. Мне не нравятся и остальные разговоры вокруг, но я не говорю о других клубах в таком тоне. Мы можем быть эмоциональными, но я бы хотел, чтобы Гари Невилл оказался где-нибудь в непростой ситуации, а не там, где больше всего денег. Так было в «Манчестер Юнайтед», так сейчас на Sky Sports. Не забывайте, что мы тут ни при чём. Мы в таком же положении, как и все вы. Мы получаем информацию и по-прежнему должны играть в футбол, а вы относитесь к нам так. Это совершенно ненормально», — цитирует Клоппа Daily Express.

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