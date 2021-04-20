Премьер-министр Греции: болельщики не примут Суперлигу

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прокомментировал создание Европейской Суперлиги.

«Вероятность неожиданного результата делает футбол захватывающим. Предложение нескольких богатых европейских клубов о создании закрытой лиги полностью противоречит истории и традициям игры. Проще говоря, это неправильно. Болельщики не примут Суперлигу», — написал Мицотакис на своей странице в «Твиттере».

Проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».