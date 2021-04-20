Нападающий «Лидса» — о Суперлиге: шумиха поднимается, лишь когда пострадал чей-то карман

Нападающий «Лидс Юнайтед» Патрик Бэмфорд прокомментировал намерение шести клубов английской Премьер-лиги принять участие в новом турнире — Европейской Суперлиге. Речь идёт об «Арсенале», «Челси», «Ливерпуле», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».
«Мы видели то же, что и остальные. Поразительно, что все говорят об этом. Я не могу этого понять. Удивительно, что шумиха поднимается, лишь когда пострадал чей-то карман. Очень жаль, что к другим неправильным вещам, вроде расизма, так не относятся.
Мы, как и болельщики, не можем поверить в это предложение. Мы не знаем, что в итоге получится. Мы в шоке. Я не видел ни одного болельщика, который был бы доволен этой новостью. А футбол — игра для болельщиков. Без них футбол — ничто. Важно твёрдо стоять на своём и показывать, что футбол должен быть для болельщиков», — цитирует Бэмфорда Sky Sports.
Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»
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