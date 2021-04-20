Бекхэм — о Суперлиге: нам нужен футбол для всех

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне совладелец клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм выразил мнение по поводу создания Европейской Суперлиги.

«Я тот, кто любит футбол. Сколько себя помню, это моя жизнь. Я любил футбол с детства как фанат, и я остаюсь фанатом сейчас. Как игрок, а теперь как владелец клуба я знаю, что наш спорт без болельщиков — ничто. Нам нужен футбол для всех. Нам нужен справедливый футбол и нужны соревнования, основанные на заслугах. Если мы не отстоим эти ценности, любимая игра окажется в опасности...» — написал Бекхэм на своей странице в «Инстаграме».

Проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».