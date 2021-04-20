Бекхэм — о Суперлиге: нам нужен футбол для всех

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне совладелец клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм выразил мнение по поводу создания Европейской Суперлиги.
«Я тот, кто любит футбол. Сколько себя помню, это моя жизнь. Я любил футбол с детства как фанат, и я остаюсь фанатом сейчас. Как игрок, а теперь как владелец клуба я знаю, что наш спорт без болельщиков — ничто. Нам нужен футбол для всех. Нам нужен справедливый футбол и нужны соревнования, основанные на заслугах. Если мы не отстоим эти ценности, любимая игра окажется в опасности...» — написал Бекхэм на своей странице в «Инстаграме».
Проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».
- 20 апреля 2021
-
10:37
-
10:37
-
10:31
-
10:23
-
10:12
-
09:52
-
09:50
-
09:30
-
09:21
-
08:59
-
08:49
-
08:30
-
08:27
-
08:17
-
07:37
-
06:14
-
03:57
-
03:24
-
03:02
-
02:26
-
02:08
-
01:42
-
01:24
-
00:59
-
00:57
-
00:46
-
00:27
-
00:15
-
00:14
- 19 апреля 2021
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:34
-
23:33
-
23:23