Президент «Реала»: Винисиус неприкасаем

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подтвердил, что клуб намерен сохранить нападающего Винисиуса Жуниора.
«Винисиус неприкасаем. Он не покинет «Реал», даже если «ПСЖ» попросит включить его в потенциальную сделку по Мбаппе», — цитирует Переса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на El Chiringuito.
Ранее стало известно, что Винисиус вошёл в список из восьми неприкасаемых футболистов «Реала». Помимо него, клуб не намерен расставаться с тремя молодыми и четырьмя опытными игроками.
Винисиус перешёл в 2018 году из «Фламенго». В нынешнем сезоне 20-летний бразильский форвард провёл 28 матчей в испанской Примере, забил три гола и отдал три результативные передачи. «Сливочные» за семь туров до конца кампании занимают второе место в турнирной таблице чемпионата.
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