Антонио Кассано: попросил бы вышвырнуть «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о вступлении трёх национальных грандов — «Ювентуса», «Милана» и «Интера» — в Европейскую Суперлигу.
«Невозможно даже представить такой турнир. Большие клубы должны понять, что футбол принадлежит людям. Нельзя оставить другие команды за бортом. Я бы попросил вышвырнуть «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А. Пускай играют в своей лиге, а мы посмотрим, что произойдёт. Итальянская федерация должна этому противодействовать. 12 клубов не могут управлять всем футболом», — цитирует Кассано Football Italia со ссылкой на Bobo TV.
Ранее три клуба призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А.
Напомним, помимо итальянских грандов, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико».
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