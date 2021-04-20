Экс-защитник ЦСКА Шарлия: иногда было сложно понять решения Гончаренко

Защитник «Анкарагюджю» Звонимир Шарлия, ранее выступавший за ЦСКА на правах аренды, рассказал об отношении к бывшему главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко.
«Почему не удалось закрепиться в ЦСКА? Даже сейчас у меня нет ответа на этот вопрос. ЦСКА шёл уверенно вверху турнирной таблицы, я показывал хорошую игру. Всё изменилось после перерыва на сборные. Не знаю, что конкретно произошло, но ситуация резко ухудшилась. Гончаренко стал ставить Карпова? Он молодой и талантливый защитник с большим будущим. Не хочу делать громких заявлений и говорить о несправедливости, но на тот момент мне казалось, что играть должен я.
Есть тренеры, которые не боятся быть честными. Они подходят и говорят: «Здесь ты выглядел плохо, я недоволен твоим выступлением». Другие не хотят объяснять и находят глупые оправдания.
Гончаренко посадил меня на скамейку со словами: «Ты устал, хочу дать тебе отдых». После этого я сыграл, наверное, матча три. Не могу сказать о нём плохого, но иногда было сложно понять его решения», — цитирует Шарлию Sport24.
Шарлия попрощался с армейцами в январе. Арендное соглашение защитника с ЦСКА было рассчитано до конца сезона-2019/2020, у армейцев было право выкупа контракта игрока. Хорватский защитник принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, результативными действиями не отметился.
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