Юрген Клопп: не думаю, что владельцы «Ливерпуля» меня подвели

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о решении владельцев клуба вступить в Европейскую Суперлигу.
«Не думаю, что владельцы меня подвели. Я привык к тому, что в футболе владельцы клубов принимают решения без участия остальных. Я футбольный человек. Дело не в том, что кто-то кого-то подвёл. Я тренер и останусь им, пока мне будут позволять работать. Когда наступают тяжёлые времена, я стараюсь держаться.
Я чувствую ответственность за команду, клуб и отношения с болельщиками. Постараюсь как-нибудь с этим разобраться», — приводит слова Клоппа BBC.
Ранее с жёсткой критикой в адрес «Ливерпуля» выступил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл. Клопп впоследствии ответил ему.
Видеообзор вчерашнего матча «Ливерпуля» с «Лидс Юнайтед»:
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