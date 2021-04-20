Юрген Клопп: не думаю, что владельцы «Ливерпуля» меня подвели

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о решении владельцев клуба вступить в Европейскую Суперлигу.



«Не думаю, что владельцы меня подвели. Я привык к тому, что в футболе владельцы клубов принимают решения без участия остальных. Я футбольный человек. Дело не в том, что кто-то кого-то подвёл. Я тренер и останусь им, пока мне будут позволять работать. Когда наступают тяжёлые времена, я стараюсь держаться.



Я чувствую ответственность за команду, клуб и отношения с болельщиками. Постараюсь как-нибудь с этим разобраться», — приводит слова Клоппа BBC.



Ранее с жёсткой критикой в адрес «Ливерпуля» выступил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл. Клопп впоследствии ответил ему.

Видеообзор вчерашнего матча «Ливерпуля» с «Лидс Юнайтед»: