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Инфантино — о Суперлиге: либо ты полностью в игре, либо вообще не в ней

Инфантино — о Суперлиге: либо ты полностью в игре, либо вообще не в ней
Футбол / Прочие турниры 0

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал создание европейской Суперлиги.

«ФИФА может лишь категорически не одобрять создание Суперлиги. Это закрытый клуб, отколовшийся от существующих футбольных институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА и ФИФА.

Можно много от чего отказаться ради возможной финансовой выгоды в краткосрочной перспективе. Людям стоит более тщательно обдумывать свои решения. Нужно брать на себя ответственность. Когда кто-то выбирает свой путь, он должен мириться с последствиями такого выбора. Он несёт ответственность за свой выбор. Если точнее, это означает: либо ты полностью в игре, либо ты вообще не в ней. Невозможно быть наполовину и тут, и там", — приводит слова Инфантино пресс-служба УЕФА.

ФИФА выразила неодобрение клубам, присоединившимся к европейской Суперлиге
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