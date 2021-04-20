Инфантино — о Суперлиге: либо ты полностью в игре, либо вообще не в ней
Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал создание европейской Суперлиги.
«ФИФА может лишь категорически не одобрять создание Суперлиги. Это закрытый клуб, отколовшийся от существующих футбольных институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА и ФИФА.
Можно много от чего отказаться ради возможной финансовой выгоды в краткосрочной перспективе. Людям стоит более тщательно обдумывать свои решения. Нужно брать на себя ответственность. Когда кто-то выбирает свой путь, он должен мириться с последствиями такого выбора. Он несёт ответственность за свой выбор. Если точнее, это означает: либо ты полностью в игре, либо ты вообще не в ней. Невозможно быть наполовину и тут, и там", — приводит слова Инфантино пресс-служба УЕФА.
ФИФА выразила неодобрение клубам, присоединившимся к европейской Суперлиге
Рекомендуем вам
- 20 апреля 2021
-
12:09
-
12:08
-
12:03
-
11:50
-
11:48
-
11:43
-
11:43
-
11:37
-
11:34
-
11:15
-
11:04
-
10:55
-
10:37
-
10:37
-
10:31
-
10:23
-
10:12
-
09:52
-
09:50
-
09:30
-
09:21
-
08:59
-
08:49
-
08:30
-
08:27
-
08:17
-
07:37
-
06:14
-
03:57
-
03:24
-
03:02
-
02:26
-
02:08
-
01:42
-
01:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам