«Ливерпуль» заинтересовался форвардом, который забил ему четыре гола за два матча

«Ливерпуль» намерен приобрести нападающего в летнее трансферное окно, чтобы добавить вариативности в свою атакующую линию.



Как сообщает Football Insider, красные обратили внимание на форварда «Астон Виллы» Олли Уоткинса. Клуб рассматривает вариант с покупкой игрока в межсезонье. Отмечается, что представители мерсисайдцев оценили скорость англичанина и его нацеленность на ворота.



Уоткинс перешёл в «Астон Виллу» прошлым летом из «Брентфорда». Бирмингемцы заплатили за футболиста рекордные для себя € 30 млн. В нынешнем сезоне Олли является лучшим бомбардиром команды — на его счету 12 голов (один — с пенальти) в 30 матчах английской Премьер-лиги. Четыре из этих мячей 25-летний игрок отправил в ворота «Ливерпуля».

Видео гола Уоткинса в матче с «Ливерпулем»: