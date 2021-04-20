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«Ливерпуль» заинтересовался форвардом, который забил ему четыре гола за два матча

«Ливерпуль» заинтересовался форвардом, который забил ему четыре гола за два матча
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» намерен приобрести нападающего в летнее трансферное окно, чтобы добавить вариативности в свою атакующую линию.

Как сообщает Football Insider, красные обратили внимание на форварда «Астон Виллы» Олли Уоткинса. Клуб рассматривает вариант с покупкой игрока в межсезонье. Отмечается, что представители мерсисайдцев оценили скорость англичанина и его нацеленность на ворота.

Уоткинс перешёл в «Астон Виллу» прошлым летом из «Брентфорда». Бирмингемцы заплатили за футболиста рекордные для себя € 30 млн. В нынешнем сезоне Олли является лучшим бомбардиром команды — на его счету 12 голов (один — с пенальти) в 30 матчах английской Премьер-лиги. Четыре из этих мячей 25-летний игрок отправил в ворота «Ливерпуля».

Видео гола Уоткинса в матче с «Ливерпулем»:

«Возможно, самый крутой молодой игрок». История неожиданного бомбардира АПЛ Уоткинса
Было время, когда он носил тренеру и одноклубникам чай.
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