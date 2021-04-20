РФС поменял арбитра матча 1/2 финала Кубка России «Локомотив» — ЦСКА

Российский футбольный союз сообщил о замене помощника видеоассистента в матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.

«Замена AVAR в полуфинале Кубка России «Локомотив» — ЦСКА. Вместо Тихона Калугина на матче будет работать Дмитрий Сафьян», — сообщает пресс-служба РФС.

«Локомотив» и ЦСКА обслужит главный арбитр Сергей Карасёв. Ассистенты судьи — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Артём Любимов; инспектор — Эдуард Малый.

Матч ЦСКА и «Локомотива» состоится 21 апреля, а 25 апреля армейцы сыграют в рамках Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». «Локомотив» будет хозяином полуфинальной встречи. В другой паре в Грозном сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов».



Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Лидером по количеству завоёванных Кубков России является «Локомотив». Железнодорожники выиграли восемь трофеев.