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РФС поменял арбитра матча 1/2 финала Кубка России «Локомотив» — ЦСКА

РФС поменял арбитра матча 1/2 финала Кубка России «Локомотив» — ЦСКА
Футбол / Кубок России 0
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Российский футбольный союз сообщил о замене помощника видеоассистента в матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.

«Замена AVAR в полуфинале Кубка России «Локомотив» — ЦСКА. Вместо Тихона Калугина на матче будет работать Дмитрий Сафьян», — сообщает пресс-служба РФС.

«Локомотив» и ЦСКА обслужит главный арбитр Сергей Карасёв. Ассистенты судьи — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Артём Любимов; инспектор — Эдуард Малый.

Матч ЦСКА и «Локомотива» состоится 21 апреля, а 25 апреля армейцы сыграют в рамках Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». «Локомотив» будет хозяином полуфинальной встречи. В другой паре в Грозном сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Лидером по количеству завоёванных Кубков России является «Локомотив». Железнодорожники выиграли восемь трофеев.

Полуфинал Кубка России «Локомотив» — ЦСКА обслужит Сергей Карасёв
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