«Тоттенхэм» назвал имя тренера, который будет руководить командой до конца сезона

«Тоттенхэм Хотспур» на своё официальном сайте сообщил, что временным главным тренером команды до конца этого сезона будет Райан Мэйсон.



Помогать бывшему футболисту «шпор» будут Крис Пауэлл, Найджел Гиббс и Ледли Кинг. Тренером вратарей будет Михел Ворм.



«Мы верим в нынешний состав команды. У нас впереди финал Кубка лиги и шесть матчей Премьер-лиги. Нам нужно сфокусировать всю свою энергию на удачном окончании сезона», — сказал президент клуба Дэниэл Леви.



Накануне, 19 апреля, с поста главного тренера «Тоттенхэма» был уволен Жозе Моуринью. Специалист возглавил коллектив осенью 2019 года, сменив уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальца команда финишировала шестой в чемпионате Англии и пробилась в Лигу Европы, откуда недавно вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому «Динамо».

Моуринью уволен из «Тоттенхэма». Он продержался всего полтора года А ведь ещё пять месяцев назад шёл на первом месте в АПЛ!