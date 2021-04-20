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«Тоттенхэм» назвал имя тренера, который будет руководить командой до конца сезона

«Тоттенхэм» назвал имя тренера, который будет руководить командой до конца сезона
Футбол / Англия 0
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«Тоттенхэм Хотспур» на своё официальном сайте сообщил, что временным главным тренером команды до конца этого сезона будет Райан Мэйсон.

Помогать бывшему футболисту «шпор» будут Крис Пауэлл, Найджел Гиббс и Ледли Кинг. Тренером вратарей будет Михел Ворм.

«Мы верим в нынешний состав команды. У нас впереди финал Кубка лиги и шесть матчей Премьер-лиги. Нам нужно сфокусировать всю свою энергию на удачном окончании сезона», — сказал президент клуба Дэниэл Леви.

Накануне, 19 апреля, с поста главного тренера «Тоттенхэма» был уволен Жозе Моуринью. Специалист возглавил коллектив осенью 2019 года, сменив уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальца команда финишировала шестой в чемпионате Англии и пробилась в Лигу Европы, откуда недавно вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому «Динамо».

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А ведь ещё пять месяцев назад шёл на первом месте в АПЛ!
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