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ЦСКА поддержал главу судейского комитета РФС Хачатурянца

ЦСКА поддержал главу судейского комитета РФС Хачатурянца
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором поддержал главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.

«ПФК ЦСКА полностью поддерживает решения председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, которые направлены на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации. Мы надеемся, что уровень судейства при Ашоте Рафаиловиче будет только расти. Болельщики уже видят положительную динамику — наших арбитров снова приглашают работать на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на игры сборных. Желаем Хачатурянцу успехов в его непростой и очень важной для всего российского футбола работе!» — говорится в заявлении армейцев.

Ранее с аналогичным заявлением выступили «Ростов» и «Спартак».

«Спартак» вслед за «Ростовом» выразил поддержку главе судейского комитета Хачатурянцу
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