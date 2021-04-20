Джейми Каррагер — о Суперлиге: людям наскучат матчи «Реал» — «Ливерпуль»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер рассказал об отношении к новому турниру — Европейской Суперлиге. Участие в этих соревнованиях подтвердили: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».

«Людям наскучат матчи «Реал» — «Ливерпуль». Раньше это было увлекательно, в этом и суть европейского футбола. Целые поколения болельщиков отвернутся от игры. Этот турнир станет скучным и пустым. Что в нём будет вызывать у меня эмоции? Я люблю смотреть матчи «Ливерпуля». Футбол может подарить тебе нечто неповторимое. Но Суперлига на это неспособна», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»