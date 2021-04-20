Глава «Ростова»: судьи, как Вилков, тормозят развитие РПЛ и порочат честь нашего футбола

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением о ситуации с судейством в российском футболе.
«Изначально мы поддерживали и надеялись, что в судейском вопросе будет прогресс. Мы видим реальные поступки и желание навести порядок. Руководство РФС — президент Дюков Александр Валерьевич и глава судейского комитета Хачатурянц Ашот Рафаилович — проводит сложную реформу, которая необходима для всего российского футбола.
Дело даже не в матче «Локомотив» — «Ростов», давайте говорить о футболе и судействе в целом, в масштабах всей нашей страны. Такие судьи, как Вилков, не должны работать в нашем чемпионате, потому что именно они тормозят его развитие, понижают привлекательность и порочат честь российского футбола.
Мы все выступаем за честное судейство и считаем, что победы надо добывать по спортивному принципу. Я уверен, что российский футбол должен сделать шаг вперёд, получить необходимый импульс к развитию. Мы должны прогрессировать и выйти на качественно другой уровень. Для этого нужны кардинальные меры и принципиальные решения. Сегодня мы видим, что необходимая работа ведётся, и мы полностью это поддерживаем», — цитирует Арутюнянца пресс-служба «Ростова».
Накануне, 19 апреля, Хачатурянц объявил об отстранении от работы судьи Михаила Вилкова. Арбитр впоследствии отреагировал на заявление главы судейского комитета.
- 20 апреля 2021
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