Чеферин: УЕФА распределяет 90% доходов обратно в игру. Суперлига — это только деньги

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал одно из отличий союза футбольных ассоциаций от Европейской Суперлиги.
«Хочу заострить внимание на том, чего многие болельщики не знают. УЕФА распределяет около 90% всех своих доходов обратно в игру, а не в профессиональную зону. Мы финансируем молодёжный футбол, массовый футбол, женский футбол. У нас есть детский фонд, у которого есть отличные благотворительные проекты. Так что те, кто думает, что и Суперлига, и УЕФА — это только деньги, они не правы. Суперлига — это только деньги, деньги 12 клубов. Я не хочу называть их «грязной дюжиной». Но УЕФА занимается развитием футбола, и речь идёт о финансировании того, что должно быть профинансировано, чтобы обеспечить выживание нашего футбола, нашей культуры», — приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.
- 20 апреля 2021
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