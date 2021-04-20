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Чеферин: УЕФА распределяет 90% доходов обратно в игру. Суперлига — это только деньги

Чеферин: УЕФА распределяет 90% доходов обратно в игру. Суперлига — это только деньги
Футбол / Прочие турниры 0
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Президент УЕФА Александер Чеферин назвал одно из отличий союза футбольных ассоциаций от Европейской Суперлиги.

«Хочу заострить внимание на том, чего многие болельщики не знают. УЕФА распределяет около 90% всех своих доходов обратно в игру, а не в профессиональную зону. Мы финансируем молодёжный футбол, массовый футбол, женский футбол. У нас есть детский фонд, у которого есть отличные благотворительные проекты. Так что те, кто думает, что и Суперлига, и УЕФА — это только деньги, они не правы. Суперлига — это только деньги, деньги 12 клубов. Я не хочу называть их «грязной дюжиной». Но УЕФА занимается развитием футбола, и речь идёт о финансировании того, что должно быть профинансировано, чтобы обеспечить выживание нашего футбола, нашей культуры», — приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

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