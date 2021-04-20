Президент «Урала»: хочу выразить Хачатурянцу респект. Судейство стало намного лучше

Президент «Урала» Григорий Иванов вслед за другими клубами поддержал главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.



«Хачатурянц находится на своём месте, он работает хорошо. А чего поддерживать такого человека? Он сам кого хочешь поддержит. Судейство в этом году стало намного лучше. Да, судьи допускают ошибки, но они такие же люди. Мы тоже поддерживаем, но думаю, что поддерживать не надо, так как человек действительно находится на своём месте. Хачатурянц наводит порядок в судействе. Видно, что оно изменилось. Разговаривали со Слуцким, он тоже согласился, что судейство стало намного лучше и качественнее. Хачатурянцу нужно отдать должное за то, что он сделал за год, и сказать большое спасибо.



Хачатурянц — молодец. С первого совещания с руководителями клубов было видно, что человек пришёл не просто так. Он пришёл что-то изменить в судействе. За год произошли большие изменения. Хочу не поддерживать его, а выразить респект», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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