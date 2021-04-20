Футболисты украинского «Колоса» устроили пьяный дебош в поезде

Несколько игроков украинского «Колоса» устроили дебош в вагоне поезда Ужгород — Киев, сообщает «Обозреватель».

Инцидент произошёл 4 апреля. Пассажирка поезда Мария, которая ехала в компании подруг, рассказала, что футболисты были в соседнем купе. На протяжении нескольких часов молодые люди распивали спиртное и шумели.

«Когда мы сели в поезд, увидели, что в соседнем купе — пьяные ребята. Попросили проводницу предупредить их, чтобы они постарались вести себя потише — они ведь с самого начала начали стучать нам в стену. Видимо, хотели познакомиться. Но мы ни с кем не знакомимся.

Они орали там, веселились, мат-перемат… Заснуть было невозможно. Потом они стучали, стучали, стучали… А около двух часов ночи один из них просто выломал нашу дверь… Две девочки, которые были на нижней полке, пытались её удержать, а я звонила проводнице», — сказала девушка.

Одна из подруг Марии узнала в дебоширах футболистов «Колоса», которые возвращались из Ужгорода, где играли матч с «Минаем» (0:0). Это Владимир Лысенко, Вадим Милько, Вячеслав Чурко и ещё один игрок «Колоса», чью личность идентифицировать не удалось.

По словам девушки, проводница обратилась за помощью к начальнику поезда. Нарушители порядка долго не открывали ему дверь своего купе, оскорбляли его. После ухода начальника поезда в вагон прибыли сотрудники охраны, которые оставались в купе девушек до прибытия в Киев. Когда поезд прибыл на киевский вокзал, футболистов ожидала полиция.



«Я и ещё одна из девочек написали заявления, нас опросила полиция. И знаете — полицейские не сделали ничего. Видя, что эти ребята мертвецки пьяны, им не сделали тест на алкоголь, не задержали до выяснения обстоятельств — просто отпустили», — возмутилась Мария.

«Колос» в 22 матчах набрал 34 очка и занимает шестое место в таблице украинского чемпионата.