Президент УЕФА: игрокам клубов Суперлиги будет запрещено выступать на ЧМ и Евро

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что футболисты клубов Европейской Суперлиги не смогут представлять свои сборные в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Наша игра превратилась в величайший вид спорта в мире, основанный на соревновательности, честности и спортивных качествах. Мы не позволим этому измениться. Никогда, никогда. Мы призываем любителей футбола во всём мире, коих миллионы, а также СМИ, политиков и руководящие органы футбола поддержать нас, поскольку мы делаем всё, что в наших силах, чтобы эта затея никогда не увенчалась успехом.



Как ранее было объявлено ФИФА и шестью конфедерациями, игрокам, которые будут выступать за команды закрытой лиги, будет запрещено играть на чемпионатах мира и Евро. Они не смогут представлять свои сборные в любых международных матчах», — приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.