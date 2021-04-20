Александр Дюков избран в исполком УЕФА

Президент РФС Александр Дюков избран в члены исполнительного комитета УЕФА, сообщает пресс-служба организации.
«Поздравляем всех, кто был избран или переизбран в исполком УЕФА на четырёхлетний срок. Это Збигнев Бонек (Польша), Александр Дюков (Россия), Дэвид Гилл (Англия), Габриэле Гравина (Италия), Райнер Кох (Германия), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Жюст Спее (Нидерланды), Сервет Ярдымчи (Турция).
Ранее исполком РФС выдвинул президента РФС Александра Дюкова в качестве кандидата для избрания в члены исполнительного комитета УЕФА.
С 2008 по 2017 год Дюков занимал пост президента «Зенита». За это время клуб из Санкт-Петербурга трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Кубок России, а также выиграл по одному Кубку и Суперкубку УЕФА. В 2008 году управленец стал председателем совета директоров сине-бело-голубых, однако в феврале 2019 года покинул должность в связи с избранием на пост президента РФС.
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