Дюков прокомментировал избрание в исполком УЕФА

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от избрания в члены исполнительного комитета УЕФА.
«Большое спасибо европейским федерациям за оказанное доверие. Каждый день мы вместе работаем над тем, чтобы футбол оставался самым популярным, доступным, открытым и демократичным видом спорта. Европейский футбол продолжает активное развитие, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса.
Я полностью разделяю приоритеты УЕФА: повышение массовости, сбалансированность соревнований и инклюзивность. Особое внимание в Европе и в том числе в России сегодня уделяется любительскому и женскому футболу. В рамках исполкома УЕФА мы вместе с коллегами продолжим реализацию действующих проектов и будем предлагать новые инициативы для дальнейшего успешного развития европейского футбола», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.
- 20 апреля 2021
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