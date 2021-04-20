«Все вопросы — Пересу». Зидан уклонился от ответа на вопрос о Суперлиге
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после матча 33-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (0:0) отказался комментировать создание Европейской Суперлиги.
«Все вопросы только к одному человеку — к президенту. Я пришёл на пресс-конференцию, чтобы говорить об игре, а не о других вещах. Остальное — не моя работа. Я не собираюсь высказывать вам своё мнение», — цитирует Зидана Marca.
Проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».
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