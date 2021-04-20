Президент Примеры: Перес потерян. Суперлига — это смерть футбола, а не решение
Глава испанской Примеры Хавьер Тебас выступил против проекта Европейской Суперлиги и подверг критике её президента Флорентино Переса, занимающего аналогичную должность в мадридском «Реале».
«В декабре 2020 года я уже говорил, что Флорентино Перес очень рассеянный, но теперь он просто потерянный. Он говорит, что футбол умирает, но это не так. И уж тем более Суперлига не может быть решением проблемы. Это и есть смерть футбола», — написал Тебас в своём «твиттере».
Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Уже известен формат проведения турнира.
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