Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент Примеры: Перес потерян. Суперлига — это смерть футбола, а не решение

Президент Примеры: Перес потерян. Суперлига — это смерть футбола, а не решение
Футбол / Испания 0

Глава испанской Примеры Хавьер Тебас выступил против проекта Европейской Суперлиги и подверг критике её президента Флорентино Переса, занимающего аналогичную должность в мадридском «Реале».

«В декабре 2020 года я уже говорил, что Флорентино Перес очень рассеянный, но теперь он просто потерянный. Он говорит, что футбол умирает, но это не так. И уж тем более Суперлига не может быть решением проблемы. Это и есть смерть футбола», — написал Тебас в своём «твиттере».

Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Уже известен формат проведения турнира.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021