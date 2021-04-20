Сердар Азмун заинтересовал «Аталанту» и «Рому»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун пользуется популярностью среди клубов итальянской Серии А.
Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своём «твиттере», 26-летний иранский футболист попал в сферу интересов «Ромы» и «Аталанты», за которую выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Заполучить Сердара хотят ещё несколько европейских клубов.
Ранее сообщалось, что в услугах Азмуна заинтересованы «Наполи», дортмундская «Боруссия», «Севилья».
Сердар защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборной Ирана выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 16 голов (два — с пенальти) и отдал две результативные передачи.
Девять лет назад Азмун играл в Питере под другим именем. Его разглядел отец Кабаевой
Он случайно оказался в России, но обрёл статус звезды РПЛ. Дальше — Европа?
Рекомендуем вам
- 20 апреля 2021
-
16:44
-
16:30
-
16:13
-
16:03
-
15:59
-
15:55
-
15:48
-
15:29
-
15:24
-
15:22
-
15:00
-
14:59
-
14:55
-
14:41
-
14:35
-
14:28
-
14:13
-
13:56
-
13:40
-
13:36
-
13:28
-
13:25
-
13:17
-
13:11
-
13:08
-
12:55
-
12:51
-
12:49
-
12:45
-
12:40
-
12:29
-
12:23
-
12:09
-
12:08
-
12:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам