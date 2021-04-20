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Сердар Азмун заинтересовал «Аталанту» и «Рому»

Сердар Азмун заинтересовал «Аталанту» и «Рому»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун пользуется популярностью среди клубов итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своём «твиттере», 26-летний иранский футболист попал в сферу интересов «Ромы» и «Аталанты», за которую выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Заполучить Сердара хотят ещё несколько европейских клубов.

Ранее сообщалось, что в услугах Азмуна заинтересованы «Наполи», дортмундская «Боруссия», «Севилья».

Сердар защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборной Ирана выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 16 голов (два — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

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