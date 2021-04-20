После скандала с голом рукой на БАТЭ вновь пожаловались соперники по Высшей лиге Беларуси

В белорусском «Энергетике-БГУ» обратили внимание общественности на судейство в матче 5-го тура Высшей лиги с БАТЭ (1:2).
В паблике «Энергетика» во «ВКонтакте» опубликовали видео двух спорных эпизодов встречи. В одном из них Александр Васильев убежал в отрыв после паса Джереми Мавату, но арбитр зафиксировал положение вне игры. В другом моменте защитник БАТЭ Павел Рыбак откровенно придерживает Васильева, мешая ему выйти один на один с вратарём, однако судья не увидел нарушения правил. «Судите сами, как говорится», — говорится в подписи к видео.
Права на видео принадлежат АБФФ.
Отметим, матч 4-го тура «Минск» — БАТЭ (2:2), который борисовчане свели вничью, также получился скандальным из-за судейства. К 80-й минуте БАТЭ проигрывал со счётом 0:2, был назначен штрафной в ворота «Минска», после которого Рыбак рукой отправил мяч в сетку ворот. В добавленное время БАТЭ сравнял счёт с пенальти.
Права на видео принадлежат АБФФ.
- 20 апреля 2021
-
16:44
-
16:30
-
16:13
-
16:03
-
15:59
-
15:55
-
15:48
-
15:29
-
15:24
-
15:22
-
15:00
-
14:59
-
14:55
-
14:41
-
14:35
-
14:28
-
14:13
-
13:56
-
13:40
-
13:36
-
13:28
-
13:25
-
13:17
-
13:11
-
13:08
-
12:55
-
12:51
-
12:49
-
12:45
-
12:40
-
12:29
-
12:23
-
12:09
-
12:08
-
12:03