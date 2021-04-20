После скандала с голом рукой на БАТЭ вновь пожаловались соперники по Высшей лиге Беларуси

В белорусском «Энергетике-БГУ» обратили внимание общественности на судейство в матче 5-го тура Высшей лиги с БАТЭ (1:2).

В паблике «Энергетика» во «ВКонтакте» опубликовали видео двух спорных эпизодов встречи. В одном из них Александр Васильев убежал в отрыв после паса Джереми Мавату, но арбитр зафиксировал положение вне игры. В другом моменте защитник БАТЭ Павел Рыбак откровенно придерживает Васильева, мешая ему выйти один на один с вратарём, однако судья не увидел нарушения правил. «Судите сами, как говорится», — говорится в подписи к видео.

Права на видео принадлежат АБФФ.

Отметим, матч 4-го тура «Минск» — БАТЭ (2:2), который борисовчане свели вничью, также получился скандальным из-за судейства. К 80-й минуте БАТЭ проигрывал со счётом 0:2, был назначен штрафной в ворота «Минска», после которого Рыбак рукой отправил мяч в сетку ворот. В добавленное время БАТЭ сравнял счёт с пенальти.

Права на видео принадлежат АБФФ.