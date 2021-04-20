«Это предательство болельщиков». «Эвертон» раскритиковал клубы АПЛ, вступившие в Суперлигу

«Эвертон» опубликовал на своём официальном сайте заявление, в котором выступил против Европейской Суперлиги и раскритиковал английские клубы, вступившие в неё.
«Эвертон» расстроен и разочарован, что шесть клубов продвигают идею разрыва лиги. Они действуют исключительно в своих интересах и портят репутацию нашей лиги и всего футбола. Эти клубы выбрали путь, который предусматривает неуважение ко всем, с кем они сидят за столом Премьер-лиги. Они принимают всё как должное и предают большинство болельщиков по всей стране и за её пределами», — говорится в заявлении.
Также в своём заявлении «ириски» призывают клубы одуматься и отказаться от участия в Суперлиге.
Напомним, в Суперлигу вошли шесть английских клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».
- 20 апреля 2021
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