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«Это предательство болельщиков». «Эвертон» раскритиковал клубы АПЛ, вступившие в Суперлигу

«Это предательство болельщиков». «Эвертон» раскритиковал клубы АПЛ, вступившие в Суперлигу
Футбол / Англия 0
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«Эвертон» опубликовал на своём официальном сайте заявление, в котором выступил против Европейской Суперлиги и раскритиковал английские клубы, вступившие в неё.

«Эвертон» расстроен и разочарован, что шесть клубов продвигают идею разрыва лиги. Они действуют исключительно в своих интересах и портят репутацию нашей лиги и всего футбола. Эти клубы выбрали путь, который предусматривает неуважение ко всем, с кем они сидят за столом Премьер-лиги. Они принимают всё как должное и предают большинство болельщиков по всей стране и за её пределами», — говорится в заявлении.

Также в своём заявлении «ириски» призывают клубы одуматься и отказаться от участия в Суперлиге.

Напомним, в Суперлигу вошли шесть английских клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».

Один из английских клубов раздумывает над выходом из Европейской Суперлиги
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