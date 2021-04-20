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Уткин: неужели никто не выскажется против отстранения Вилкова? Узнать бы позицию «Зенита»

Уткин: неужели никто не выскажется против отстранения Вилкова? Узнать бы позицию «Зенита»
Футбол / РПЛ 0
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Известный блогер Василий Уткин высказался об отстранении от работы арбитра Михаила Вилкова. Соответствующее решение принял глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

«А вот тоже интересно: неужели никто не выскажет несогласия с решением о дисквалификации Вилкова? Вообще-то событие экстраординарное. Прецеденты не особенно просматриваются. Не может же быть так, чтоб все были горячо согласны. Мне вот очень любопытно было бы узнать на этот счёт позицию ФК «Зенит». Какой бы она ни была.

Если моя позиция интересует — я думаю, что как-то затянули с Вилковым. Не знаю, кому и что с ним оставалось неясным», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Хачатурянц объявил об отстранении Вилкова накануне, 19 апреля. Арбитр впоследствии отреагировал на заявление главы судейского комитета.

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