Василий Березуцкий присоединился к штабу Гончаренко в «Краснодаре»

Тренер Василий Березуцкий пополнил тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре», сообщает пресс-служба «быков».

Напомним, Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА 22 марта, а 6 апреля возглавил «Краснодар». Новым наставником московской команды стал Ивица Олич. Березуцкий ушёл из ЦСКА 14 апреля. «Чемпионат» первым сообщил, что Березуцкий покинет ЦСКА и присоединится к штабу Гончаренко в «Краснодаре».



Василий Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе армейцев Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.