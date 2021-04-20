Василий Березуцкий присоединился к штабу Гончаренко в «Краснодаре»

Тренер Василий Березуцкий пополнил тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре», сообщает пресс-служба «быков».
Напомним, Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА 22 марта, а 6 апреля возглавил «Краснодар». Новым наставником московской команды стал Ивица Олич. Березуцкий ушёл из ЦСКА 14 апреля. «Чемпионат» первым сообщил, что Березуцкий покинет ЦСКА и присоединится к штабу Гончаренко в «Краснодаре».
Василий Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе армейцев Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.
- 20 апреля 2021
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