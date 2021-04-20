Президент «ПСЖ»: Суперлига? Мы продолжим работать с УЕФА, футбол — спорт для всех

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на создание Европейской Суперлиги.



«Мы продолжим работать с УЕФА. «ПСЖ» твёрдо убеждён, что футбол — это спорт для всех. Я придерживаюсь этой позиции с самого начала», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



Напомним, Аль-Хелаифи входит в исполнительный комитет УЕФА как представитель Ассоциации европейских клубов.



Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.