«Их не волнует английский футбол». Гари Невилл призвал отменить финал Кубка лиги

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гари Невилл продолжает критиковать создание Европейской Суперлиги. Экс-футболист сборной Англии призвал отменить финальный матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур», который запланирован на воскресенье, 25 апреля.

«Нужно действовать здесь и сейчас, это большая атака. Мысли о том, что что-то случится… Отмените воскресный матч «Сити» и «Тоттенхэма».

Кого это должно волновать? Их не волнует. Отмените матч. Их не волнует английский футбол. Почему они должны играть за трофей английской лиги?

Подобные вещи сейчас должны быть на повестке дня, потому что они должны понимать: нельзя подобным образом запугивать всех в этой стране.

Они издеваются над 14 клубами, лигой, футбольной ассоциацией — шесть владельцев управляют страной», — приводит слова Невилла The Sun.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».